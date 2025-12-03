Sete em cada 10 potiguares vivem com até um salário mínimo, diz IBGE

Sete em cada 10 potiguares viviam com até um salário mínimo em 2024, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o órgão, 70,10% da população vivia nessa condição, uma redução de 5,91 pontos percentuais na comparação com 2023, quando o percentual era de 76,01%.

O número do estado ficou abaixo da média da Região Nordeste (73,23%), mas muito acima da média nacional (53,41%).

De acordo com o IBGE, 23,1% da população potiguar vivia com rendimento per capital (por pessoa) entre um quarto até meio salário mínimo.

A maior parte da população potiguar, ou 35,4%, tinha um rendimento domiciliar (por pessoa) de mais de metade até um salário.

Por outro lado, 28,5% dos potiguares viviam com renda de mais de 1 salário mínimo em 2024, sendo que 16,6% estavam na classe de mais de 1 a 2 salários.

Apenas 2,2% da população tinha rendimento de mais de 5 salários mínimos.

O levantamento mostra também uma diminuição no percentual de pessoas sem rendimento, que ficou em 0,9% em 2024. No ano anterior, 1,3% dos potiguares faziam parte dessa classe.

Pobreza recua e atinge menos de 40% dos potiguares pela 1ª vez

Em 2024, 33,5% da população do Rio Grande do Norte vivia com rendimento domiciliar per capita abaixo da linha de pobreza. Essa a primeira vez na série histórica, iniciada em 2012, que o número fica abaixo dos 40%.

Em 2023, a pobreza atingia 43,8% dos potiguares, indicando uma redução de 10,3 pontos percentuais em um ano. Em 10 anos, a redução foi 14,6 pontos. Com o resultado, o estado potiguar manteve-se com a menor proporção de população pobre do Nordeste no último ano.

Os dados são da Síntese de Indicadores Sociais (SIS) 2025, divulgada pelo IBGE. A publicação considera a linha de pobreza adotada pelo Banco Mundial segundo o Poder de Paridade de Compra (PPC), que é de US$ 6,85 PPC por dia ou R$ 692 por mês para o RN.