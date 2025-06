Sessão com Haddad termina em caos após deputados chamarem ministro de “moleque”

Uma audiência na Câmara dos Deputados com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi encerrada nesta quarta-feira 11, após um tumultuado bate-boca entre parlamentares da oposição e o titular da pasta. A sessão, realizada de forma conjunta entre as comissões de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira e Controle, terminou em confusão após trocas de acusações e gritos no plenário.

O clima começou a se deteriorar quando os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Carlos Jordy (PL-RJ) acusaram o governo Lula de aumentar impostos e inflar os gastos públicos. “Molecagem é esse tipo de atitude de quem foge do debate para aparecer nas redes”, rebateu Haddad, ao criticar a ausência dos deputados durante sua réplica.

Logo após a fala, os parlamentares retornaram à sessão e responderam com ofensas. “Moleque é você”, afirmou Jordy. “Você aceitou um cargo dessa magnitude e fez só dois meses de economia. Entregou o maior déficit fiscal da história: R$ 230 bilhões.” Ele ainda comparou o atual governo a uma pandemia.

Nikolas Ferreira também tentou se manifestar, mas foi interrompido pelo presidente da sessão, deputado Rogério Correia (PT-MG), que alegou que o parlamentar “falava aos berros”. A interrupção gerou mais protestos e, diante da confusão generalizada, Correia decidiu encerrar a sessão e liberar o ministro.

A audiência tinha como objetivo debater a condução econômica do governo federal, mas acabou marcada pelo confronto verbal e pela interrupção do debate parlamentar.