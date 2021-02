Sesap suspende temporariamente cirurgias eletivas

Na edição desta terça-feira (23), a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) portaria sobre as medidas temporárias em relação às cirurgias eletivas realizadas nas unidades de saúde do RN, em razão do aumento de casos de Covid-19.

No documento, a Secretaria suspende, de modo temporário, o agendamento e realização dos procedimentos cirúrgicos em geral nas unidades hospitalares estaduais, além de recomendar a medida também para unidades que compõem a Rede SUS (municipais e filantrópicas) e rede suplementar.

Poderão permanecer sendo realizadas cirurgias vasculares, ortopédicas, cirurgias via demanda judicial e aquelas cujo adiamento pode agravar as condições de saúde do paciente. Nesse sentido, as unidades devem estabelecer medidas de gestão que possam garantir a segurança para realização das eletivas que estarão autorizadas.

Buscando evitar aglomeração de pessoas nos ambientes de espera, a Portaria recomenda a suspensão de atividades presenciais, ambulatoriais, laboratoriais e de apoio diagnóstico, que não comprometam o cuidado continuado de pacientes. Outra medida do documento é que as Unidades Hospitalares deverão disponibilizar leitos e espaços destinados aos procedimentos eletivos para atendimento e internações dos pacientes suspeitos ou confirmados quando incluídos no Plano Estadual de enfrentamento ao COVID-19, ou dos Planos de contingência dos serviços.