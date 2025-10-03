Sesap reforça vigilância após aumento de intoxicações por metanol

Por BNews Natal

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) informou, por meio de nota, que não há qualquer registro de caso confirmado ou suspeito de intoxicação por metanol a partir da ingestão de bebida alcóolica no Rio Grande do Norte até o fim da tarde desta quinta-feira (2).

Segundo a pasta, toda a estrutura de vigilância – em especial o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) e o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) – segue ativa em monitoramento do quadro no estado.

A nota técnica estadual é direcionada aos serviços de saúde e trata desde a definição de casos suspeitos a partir da avaliação clínica, as condutas necessárias para condução do caso (suporte de tratamento, exames, etc), até a notificação dos casos por meio das estruturas oficiais de saúde.

Quais os riscos de ingerir metanol?

O metanol é um solvente altamente tóxico, cuja ingestão, frequentemente associada ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, pode causar intoxicações graves. Os principais sinais e sintomas são dor abdominal, visão adulterada, confusão mental e náusea que podem aparecer entre 12h e 24h após a ingestão da substância.

Diante desses sintomas, o paciente deve procurar o atendimento médico no serviço de emergência mais próximo a sua casa e o profissional de saúde deve ligar para o CIATox da sua região para que o serviço de saúde faça a notificação e a investigação do caso.

Com o aumento de casos de intoxicação, com foco em São Paulo, a situação foi classificada pelo Ministério da Saúde como Evento de Saúde Pública, demandando maior sensibilidade dos serviços de saúde e vigilância. O ministério também instalou nessa quarta-feira (1º) uma Sala de Situação para monitorar os casos.