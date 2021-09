Sesap recebe mais dois lotes com 39.780 doses de vacina para Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) recebeu na tarde desta quarta-feira (08) mais dois lotes de vacinas contra a Covid-19. São 39.780 doses do imunizante da Pfizer que serão utilizados para ampliar a proteção dos potiguares.

Com esses lotes, divididos em uma carga de 21.060 unidades e outra com 18.720 doses, o Rio Grande do Norte chega a 135.750 vacinas recebidas nos últimos cinco dias, somando os imunizantes Coronavac/Butantan e Pfizer.

A Sesap está trabalhando para agilizar a distribuição das vacinas, em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, para que os municípios sigam avançando na campanha de imunização.

No início deste mês, a Sesap registrou, por meio da plataforma RN+ Vacina, o milionésimo morador do estado a ser completamente imunizado.

Até o fim da manhã desta quarta-feira, eram 1.021.769 pessoas (38% do público-alvo) que tomaram as duas doses ou a dose única de vacina. A plataforma também registrava 3.185.385 doses aplicadas em todo o estado, para um total de 2.163.616 que tomaram ao menos uma dose de vacina (81% do público-alvo).

A Sesap mantém o chamado à população para a necessidade de tomar a segunda dose para que a imunização esteja completa. O intervalo entre a primeira e a segunda dose da Astrazeneca/Fiocruz e da Pfizer, que era de 12 semanas, foi reajustado pela Sesap e pelos municípios para 8 semanas, com objetivo de ampliar a defesa contra a Covid-19 no RN.