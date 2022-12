Sesap orienta terceira dose de reforço contra covid-19 a partir dos 60 anos

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) emitiu hoje uma Nota Técnica às secretarias municipais de saúde com orientações sobre a continuidade da vacinação contra a covid-19 no Rio Grande do Norte com a distribuição de 59.100 doses da vacina Pfizer adulto, destinadas à aplicação da terceira dose de reforço (quinta dose) em idosos com 60 anos ou mais.

O Programa Estadual de Imunização orienta que as Regionais e os municípios da Região Metropolitana façam a retirada dos imunizantes a partir desta quinta-feira, 8, para que iniciem a vacinação a partir da sexta-feira, dia 9. No documento constam outros detalhes, bem como o quantitativo de doses a ser enviada a cada município.

SECOM