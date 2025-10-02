Sesap emite nota de orientação aos serviços de saúde do RN para suspeitas de intoxicação por metanol

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) emitiu, nesta quinta-feira (2), a primeira nota técnica de orientação aos municípios do Rio Grande do Norte tratando da detecção precoce, manejo clínico e notificação imediata de casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol, seguindo a orientação do Ministério da Saúde.

A Sesap reforça que não há qualquer registro de caso confirmado ou suspeito de intoxicação por metanol a partir da ingestão de bebida alcóolica no RN até o fim da tarde desta quinta-feira e toda a estrutura de vigilância – em especial o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) e o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) – segue ativa em monitoramento do quadro no estado.

Diante de sintomas intoxicação, o paciente deve procurar o atendimento médico no serviço de emergência mais próximo a sua casa e o profissional de saúde deve ligar para o CIATox da sua região para que o serviço de saúde faça a notificação e a investigação do caso.