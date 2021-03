Sesap emite nota com orientações para aplicação das novas doses da CoronaVac

Na madrugada da quarta-feira (03), o Rio Grande do Norte confirmou o recebimento de um novo lote da vacina CoronaVac com 40.800 doses. Com essa nova remessa, será possível dar continuidade à Campanha de Vacinação contra o Covid-19, concluindo a imunização dos idosos com 80 anos ou mais e iniciando a etapa nos idosos da faixa etária de 75 a 79 anos.

Visando agilizar o processo, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap/RN) emitiu uma Nota Técnica atualizando orientações técnicas relativas ao avanço da campanha de vacinação, contendo a distribuição das doses para os municípios e as recomendações para administração da segunda dose da vacina Sinovac/Butantan referente à 3ª remessa.

Segundo o documento, nesse momento, a prioridade é concluir a etapa de imunização dos idosos de 80 a 84 anos e iniciar a vacinação dos idosos com 75 a 79 anos. Com a quantidade recebida, será possível começar a vacinação apenas deste grupo, sendo necessárias mais doses para contemplar as demais faixas etárias.

Com o número de vacinas ainda insuficiente, a Sesap propõe o seguinte cronograma para continuidade da campanha: até dia 02/03 – conclusão da vacinação de pessoas acamadas com 75 anos ou mais e pessoas com 90 anos ou mais; de 01 a 05/03 – vacinação de pessoas com 85 a 89 anos; de 08 a 16/03 – pessoas com 80 a 84 anos; e a partir de 16/03 – com 75 a 79 anos.

Os municípios devem criar estratégias para ampliação do acesso, seja pela oferta de vacinação em UBS ou nos domicílios dos idosos, a fim de evitar aglomerações e propagação da doença. Para mais, o processo só deve passar para próxima faixa etária do cronograma quando concluir a vacinação de todos os idosos do território da faixa etária anterior. Caso seja identificado que algum idoso das primeiras faixas ainda não foi imunizado, deve ser priorizado em detrimento da faixa etária que esteja sendo vacinada naquele momento, levando em consideração o risco e a vulnerabilidade das faixas etárias mais idosas e dos acamados.

Confira nota na íntegra (http://www.adcon.rn.gov.br/ACERVO/sesap/DOC/DOC000000000252429.PDF)