Sesap e municípios firmam primeiros acordos do +APS Potiguar

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e os municípios da III Região de Saúde do Rio Grande do Norte, que é sediada em João Câmara e engloba 26 cidades, firmaram na terça-feira 14 os primeiros acordos dentro do programa +APS Potiguar.

A expansão da cobertura da atenção primária à saúde da região, nesta primeira etapa, se dá através da implantação de nove equipes multiprofissionais (eMulti) para cobrir os mais de 20 municípios da área e com um financiamento garantido, por meio da habilitação das equipes junto ao Ministério da Saúde, em torno de R$ 500 mil.

As equipes serão intermunicipais, ficando sediadas em municípios definidos pelos gestores municipais e atendendo, cada qual, entre três e quatro cidades de áreas como a Baixa Verde, Litoral Norte, Mato Grande e parte do Sertão Central. O modelo apresentado e aprovado pelos municípios foi desenhado a partir de um trabalho conjunto entre os técnicos da Atenção Primária à Saúde da Sesap e servidores do Ministério da Saúde, conduzido ao longo do fim de outubro e o início deste mês.

Os planos de expansão foram pactuados durante reunião extraordinária da Comissão Intergestores Regionais (CIR) da região, após uma discussão técnica sobre a mudança necessária para impactar o território e dar mais acesso aos usuários.

A medida segue a nova política federal sobre as eMulti, que teve uma ampliação de financiamento e a possibilidade de inclusão de mais de 20 profissionais, de acordo com a demanda local, como psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, cardiologistas, dermatologistas, endocrinologistas e infectologistas.

As novas eMulti aprovadas estão dentro das ações planejadas pelo programa +APS Potiguar, lançado oficialmente em outubro. O planejamento previsto no programa é de que dentro dos próximos dois anos a população do RN passe a ter uma cobertura total da atenção primária à saúde. O programa é uma ação-piloto a nível nacional, com apoio direto do Ministério da Saúde. Dentre as ações já efetivadas, estão os mais de 180 novos profissionais do Programa Mais Médicos, encaminhados a 62 municípios do RN, e mais de 370.

As novas eMulti aprovadas estão dentro das ações planejadas pelo programa +APS Potiguar, lançado oficialmente em outubro. O planejamento previsto no programa é de que dentro dos próximos dois anos a população do RN passe a ter uma cobertura total da atenção primária à saúde. O programa é uma ação-piloto a nível nacional, com apoio direto do Ministério da Saúde. Dentre as ações já efetivadas, estão os mais de 180 novos profissionais do Programa Mais Médicos, encaminhados a 62 municípios do RN, e mais de 370 serviços da APS habilitadas ou credenciadas este ano.