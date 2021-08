Sesap divulga novos números das arboviroses no RN

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) divulgou nesta segunda-feira (16), o mais recente boletim epidemiológico das arboviroses no Rio Grande do Norte, referente ao período compreendido entre a Semana Epidemiológica (SE) 1 até a 30, encerrada em 31 de julho de 2021.

Dengue

Segundo o boletim, foram notificados 4.344 casos suspeitos de dengue no RN, dos quais foram confirmados 709 casos, 1.553 descartados e considerados casos prováveis 2.791. Nesse período, foi observada uma incidência de 79,59 casos prováveis por 100.000 habitantes. Em 2020, no mesmo período epidemiológico, foram notificados 9.948 casos, sendo 2.420 confirmados, 4.477 descartados , considerados casos prováveis 5.471, com uma incidência de 156,01 casos prováveis por 100.000 habitantes. Houve, então, uma redução nos números da dengue de 2020 para 2021, comparando-se os mesmos períodos epidemiológicos.

Quanto à distribuição no estado, foi constatada a incidência de dengue em todas as regiões do RN, estando as maiores taxas na V Região de Saúde, especialmente nos municípios de Coronel Ezequiel, Santa Cruz e São Bento do Trairí. A comparação dos casos prováveis de dengue, considerado a faixa etária, no período da Semana Epidemiológica 1 a 30 dos anos de 2020 e 2021, mostra que a maioria deles se concentra em adultos a partir dos 20 anos de idade.

Com relação à comparação dos casos prováveis de dengue, considerando o sexo, no período da SE 1 a 30 dos anos 2020 e 2021, o boletim aponta que o sexo feminino apresentou um diferencial a mais na concentração dos casos, principalmente no ano 2021. No que diz respeitos aos óbitos, nesse período epidemiológico, foi confirmado 1 óbito por dengue em 2021, enquanto que em 2020, 4 óbitos foram confirmados.

Chikungunya

Quanto à chikungunya, foram notificados no RN, até a Semana Epidemiológica 30, 4.116 casos da doença, sendo 733 confirmados, 564 descartados, sendo considerados casos prováveis 3.552. Nesse período, o RN apresentou uma incidência de 101,59 casos prováveis por 100.000 habitantes. Em 2020, no mesmo período epidemiológico, foram notificados 5.637 casos, sendo 2.553 confirmados, 1.634 descartados, 4.003 casos prováveis, com uma incidência de 114,48 casos prováveis por 100.000 habitantes.

Assim como ocorreu com a dengue, foi observada uma grande concentração da incidência de chikungunya na V Região de Saúde. A comparação dos casos prováveis de chikungunya, considerado a faixa etária e o sexo, nas semanas epidemiológicas de 1 a 30 dos anos de 2020 e 2021, mostra um panorama epidemiológico semelhante nos dois anos, estando o maior número de casos nas faixas etárias entre 20 a 64 anos e entre indivíduos do sexo feminino.

Quanto aos óbitos, nesse período epidemiológico, não foi confirmado nenhum óbito por chikungunya em 2021, enquanto que em 2020, 3 óbitos foram confirmados.

Zika vírus

No Rio Grande do Norte, em 2021 da semana epidemiológica 01 a 30, foram notificados 372 casos de Zika, sendo 95 confirmados, 140 descartados e considerados casos prováveis 232. Nesse período a incidência foi de 6,62 casos prováveis por 100.000 habitantes. Em 2020, no mesmo período epidemiológico, foram notificados 1102 casos, sendo 98 confirmados, 724 descartados, 378 casos prováveis, apresentando uma incidência de 4,25 casos prováveis por 100.000 habitantes.

A distribuição espacial da incidência de Zika por município de residência e Região de Saúde, no período analisado, ocorreu de forma heterogênea, no entanto, o município de Santa Cruz na V Região de Saúde concentra a mais alta incidência do RN.

A comparação dos casos prováveis de Zika, considerado a faixa etária, nas semanas epidemiológicas de 1 a 30 dos anos 2020 e 2021 mostra que a faixa etária de adultos entre 20 a 34 anos apresenta uma maior concentração de doentes com Zika, acometendo, com maior prevalência, as pessoas do sexo feminino.

O quantitativo de casos de Zika em mulheres em idade fértil é fator de preocupação, principalmente se ocorrer em gestantes, devido à capacidade do Zika Vírus provocar microcefalia ou alterações no sistema nervoso central do feto gestado. No RN, até a SE 30 de 2021, foram notificados 58 casos de gestantes com Zika, dos quais 7 foram confirmados.

Prevenção

A Sesap alerta para os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissores das arboviroses, já que a população desempenha um papel primordial no controle vetorial. São eles: