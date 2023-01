Sesap convoca profissionais para o Hospital da Mulher

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) abriu nesta sexta-feira (20) a convocação de 112 profissionais para compor o quadro de funcionários do Hospital da Mulher Parteira Maria Correia. A publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) lista 84 técnicos e técnicas em enfermagem e 28 técnicos e técnicas em biodiagnóstico para atuar na nova unidade hospitalar, inaugurada em Mossoró no fim de dezembro passado

O chamamento dos profissionais, que serão contratados em regime temporário, faz parte do planejamento da Sesap para a abertura gradual dos serviços no Hospital da Mulher, que já está com seu ambulatório funcionando.

“A chamada viabilizará a ampliação das ofertas de serviços de saúde ambulatoriais que já atendem hoje toda a Macrorregião Oeste, que compreende 63 municípios. Especialmente os serviços de apoio diagnóstico aos atendimentos ginecológicos e obstétricos, além da farmácia central e as pequenas cirurgias ginecológicas que hoje são um grande vazio assistencial para a região”, disse Elenimar Costa, diretora geral do Hospital Parteira Maria Correia.

Os novos trabalhadores reforçam o trabalho de fortalecimento da rede de atenção à saúde materno-infantil e a continuidade da implantação do plano estadual de redução da mortalidade materna.

Ao fim do cronograma de implantação, o Hospital da Mulher será a maior unidade de saúde pública da rede estadual, com mais de 160 leitos e diversos serviços focados na atenção materno-infantil.

Os profissionais convocados têm 20 dias para realizar o processo burocrático e assinar o contrato. O detalhamento do processo está publicado no DOE.

Assecom