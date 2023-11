Sesap conquista prêmio em evento nacional

Um trabalho apresentado por servidores da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) conquistou a primeira colocação na 17ª edição da Mostra Nacional de Experiência Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (ExpoEpi). Este é o principal evento do setor no Brasil, reunindo projetos realizados pelos serviços de saúde pública que contribuíram para o aprimoramento das ações de Vigilância em Saúde.

O trabalho intitulado “Relato de experiência da organização da vigilância ambiental para atuação frente à estação de queimadas no Rio Grande do Norte” ficou em primeiro lugar na mostra de Vigilância em Saúde Ambiental e Vigilância em Saúde de Trabalhador. Ele foi feito por um grupo de sete servidores, tendo à frente Beatriz Cavalcante da Silva, e contando com a coautoria de Alice Bezerra do Nascimento, Aline Paiva Costa, Ana Cristina Advíncula, Jany Kelly de Araújo, Gustavo Soares de Araújo e Islany Dynara Oliveira.

O grupo integra a Subcoordenadoria de Vigilância Ambiental (Suvam) da Sesap, que é chefiada por Aline Rocha. “É muito bom ser reconhecido nacionalmente, à frente de experiências do Sul do país, mostrando que nós do Nordeste temos muito para ensinar também. Parabéns para a equipe da Suvam pelo empenho, dedicação e compromisso com o fortalecimento da Vigilância Ambiental do RN”, disse ela. Os parabéns foram reforçados pela gestão da secretaria. “A luta diária de todos vale a pena em um dia como esse. O SUS do RN está vivo e mostrando sua qualidade e poder de inovação”, completou a secretária Lyane Ramalho.

A apresentação pontou a análise da saúde ambiental no contexto de queimadas no estado, passando pela elaboração do plano de ação da saúde, contando com os documentos técnicos orientadores e de comunicação de risco para a população do RN, assim como a ampliação de ações, que nortearam a construção do modelo de atuação do setor. O prêmio destinado à Sesap reforça o papel fundamental da saúde pública e da vigilância ambiental no enfrentamento da exposição da população a queimadas.