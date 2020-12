Sesap confirma primeiro caso de reinfecção por Covid-19 no Brasil

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), emitiu no final da noite desta quarta-feira (09) uma nota conjunta com a Secretaria Municipal de Saúde do Natal onde confirmam o primeiro caso de reinfecção de Covid-19 no Rio Grande do Norte.

Segundo a nota, em 23 de outubro o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Norte (CIEVS-RN) recebeu uma notificação de um caso suspeito para reinfecção pelo vírus SARS-CoV2.

A paciente, natalense de 37 anos, profissional de saúde em serviços do Rio Grande do Norte e Paraíba, apresentou quadro de síndrome gripal (cefaleia, dor abdominal e coriza) em 17 de junho, tendo coletado amostra para realização de um teste de RT-PCR no estado da Paraíba em 23 de junho, portanto, em tempo oportuno.

O resultado do teste foi positivo, e a paciente cumpriu o seu período de isolamento recomendado com posterior recuperação. No entanto, em 11 de outubro a paciente voltou a apresentar um quadro de síndrome gripal (astenia, mialgia, cefaleia frontal e distúrbios gustativos e olfativos), com coleta de amostra para realização de um novo teste de RT-PCR e em 13 de outubro, também no estado da Paraíba, obteve novamente um resultado positivo.

Os procedimentos para investigação de possíveis casos de reinfecção foram realizados em um trabalho conjunto dos setores de vigilância epidemiológica do estado do Rio Grande do Norte, município de Natal e do estado da Paraíba.

Após requisição pelo CIEVS/RN, as amostras foram encaminhadas pelo estado da Paraíba para análise no laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) no Rio de Janeiro, um dos serviços de referência para a investigação laboratorial de casos suspeitos de reinfecção pelo vírus SARS-Cov2, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Os entes envolvidos receberam o laudo da investigação laboratorial, que constatou a presença de linhagens distintas do vírus SARS-CoV2 nas amostras coletadas, confirmando ser um caso de reinfecção. As linhagens detectadas estão em circulação no Brasil, segundo estudos realizados por unidades de pesquisa nacionais.

“A investigação dos casos permite compreender a cepa viral circulante em ambos os estados no intuito de estabelecer medidas de vigilância epidemiológica efetivas contra a COVID-19. O estado do Rio Grande do Norte conta com um protocolo para investigação de possíveis caso de reinfecção pelo vírus SARS-CoV2 desde o dia 20 de outubro, o que possibilitou a investigação do caso. Os estados do Rio Grande do Norte e Paraíba e o município de Natal chamam a atenção para a ocorrência do primeiro caso confirmado de reinfecção pelo vírus SARS-CoV2, reforçando a necessidade de adoção de medidas preventivas como: evitar aglomerações, utilizar máscara em locais públicos e a higienização constantes das mãos, inclusive para pacientes já acometidos pela COVID-19”, finaliza a nota, que informa ainda que existem outros cinco casos de reinfecção sendo investigados no Estado, com sete notificações: sete em Natal; um em São Gonçalo do amarante e um em Parnamirim.