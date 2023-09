Sesap apresenta nova Linha de Cuidado de AVC no estado

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) apresentou, na manhã desta quarta-feira (27), o novo fluxo da Linha de Cuidado de Acidente Vascular Cerebral (AVC) do Rio Grande do Norte. O objetivo é ampliar e qualificar o atendimento à população, além de nortear os municípios e os hospitais regionais dentro da Rede de Urgência e Emergência do estado.

A linha de cuidado busca, principalmente, diminuir os índices de mortalidade de pacientes por AVC no estado. Segundo dados do DataSUS, em 2022 o RN registrou 2.606 internações e 401 óbitos por AVC, sendo 1.582 internações e 210 óbitos ocorridos no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG), que ao lado do Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, é a principal referência para atendimento ao paciente com AVC.

“Esse é um passo importante para toda a secretaria, mas é só o primeiro. Sabemos do quanto o AVC atinge as pessoas, incluindo nisso as famílias, e como é preciso melhorar sempre o atendimento. Essa nova linha vem para pensar não só o atendimento na ponta, mas todo o processo, incluindo a recuperação”, destacou a secretária-adjunta Leidiane Queiroz.

Com a nova linha de cuidado, além desses dois hospitais de referência, serão incluídos de retaguarda em hospitais que permitam avaliacão do neurologista e realização de exames diagnósticos, como o Dr. José Pedro Bezerra, Geral João Machado e Central Coronel Pedro Germano.

“Todo o setor de atendimento ao AVC passará por reformas. Trazer uma linha inteira de cuidado para o hospital que já faz seis mil atendimentos e mil cirurgias por mês mostra o tamanho do desafio e da confiança na qualidade do Walfredo Gurgel”, pontuou Tadeu Alencar, diretor geral da unidade.

Também participaram do lançamento da linha de cuidado o superintendente do Ministério da Saúde no RN, Jalmir Simões; a representante do Conselho Municipal de Secretários de Saúde do RN, Terezinha Rego; Marcelo Amorim, da Sociedade Brasileira de Neurologia no RN; Fabrício Porto, neurologista do HCor; representantes das secretarias municipais de Saúde de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Macaíba, além de diversos outros profissionais de saúde.