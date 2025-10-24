Servidores públicos estaduais são condenados por fraude em pagamento de diárias na Educação

Entretanto, o juiz também fez questão de destacar que fornecer os dados bancários por longo período é algo que chama a atenção de qualquer um. “O ato de desconfiar, no primeiro momento, é fundamental para qualquer pessoa. Persistir com essa medida, é algo que gera a desconfiança geral, e não se deve ser tão inocente acerca de uma condição de se receber dinheiro; repassar ao beneficiário; persistir com essa conduta por longo período, e não despertar a desconfiança de que há algo errado nisso”, escreveu.