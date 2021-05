Servidores públicos de Mossoró recebem hoje salário de maio

esta sexta-feira (28) o prefeito Allyson Bezerra, durante visita às obras de pavimentação no Conjunto Monte Olimpo, anunciou que todos os servidores públicos municipais de Mossoró, efetivos e comissionados, receberam seus salários do mês de maio de forma antecipada. De acordo com o calendário o pagamento estaria previsto para acontecer apenas no dia 31, próxima segunda-feira.

“Está sendo pago nesta sexta-feira os salários dos servidores do município de forma antecipada. A gente fica feliz em anunciar o salário em dia, dentro do mês, com todos os adicionais, incluindo o 13º salário dos aniversariantes do mês de maio. Estamos não só assumindo o compromisso de pagar em dia para garantir dignidade aos trabalhadores, mas também contribuindo para que esse dinheiro chegue aos grandes lojistas, aos pequenos comerciantes das mercearia e bodegas da nossa cidade”, destacou o prefeito.

Para garantir o salário na conta dos servidores a Prefeitura de Mossoró realizou o investimento bruto no total de R$ 26.267.908,21. Desse montante, R$ 642.149,49 foram dispensados para o pagemento do 13º salário do ano de 2020 dos servidores que recebem os vencimentos na faixa de R$ 3.500.01 a R$ 4.000,00 – R$ 642.149,49.

“A seriedade que esta gestão encara o bem mais precioso do trabalhador, que é o seu salário, evidencia a preocupação do prefeito Allyson Bezerra com o funcionalismo público e, em consequência, com o comércio em geral, que nesse momento de dificuldade também depende desses valores que sao injetados na economia local”, disse João Eider, secretário municipal de Administração.