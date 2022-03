Servidores municipais realizaram parada de advertência

Nesta quarta-feira, 16, os servidores públicos municipais de Mossoró realizaram uma parada de advertência e um protesto em frente ao Palácio da Resistência, solicitando o reajuste salarial e o atendimento das demandas das categorias, além do reajuste do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) da Assistência Social do Município.

O ato teve concentração em frente à sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum), de onde os servidores saíram em caminhada para a sede da Prefeitura. De acordo com o sindicato, as demandas dos servidores públicos foi enviado ao Executivo Municipal em dezembro de 2021, e só respondidas nessa terça-feira, 15, quase três meses depois do envio das propostas.

Ao atender a categoria, foi marcada uma reunião com o Executivo Municipal para o dia 22 de março. No dia 23 de março, a categoria se reúne em assembleia para discutir as propostas apresentadas para os servidores de Mossoró. As expectativas do sindicato para essa reunião é de que o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, apresente propostas concretas.

“Precisamos de respostas efetivas da Prefeitura e esperamos que elas venham nesta reunião oficializada na tarde de ontem. Precisamos que a valorização seja de fato concretizada com o descongelamento dos salários dos servidores que vêm amargando um congelamento salarial terrível e perdendo o seu poder de compra a cada dia, muitos recebendo abaixo do salário mínimo”, relata a presidente do Sindiserpum, Eliete Vieira.

A parada de advertência dos servidores não se resumiu apenas ao ato realizado pela manhã. De acordo com o sindicato, ela se estenderá durante todo o dia de hoje, respeitando o limite mínimo de profissionais trabalhando, conforme prevê a legislação.