Servidores gerais continuam acampados em frente à Prefeitura de Mossoró

Nessa terça-feira, 12, os servidores gerais do município, que estão em greve devido à falta de propostas para o reajuste salarial, acamparam em frente ao Palácio da Resistência, local onde funciona a Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM). Os servidores informaram que permanecerão no local até terem as suas reivindicações atendidas pela gestão municipal.

De acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum), mais de 15 categorias lutam por reposição salarial que cubra suas perdas frente à inflação após quase seis anos sem reajustes. As categorias pedem ainda respeito aos seus Planos de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR), melhores condições de trabalho e atendimento às suas demandas reprimidas.

O sindicato afirma que, diferente do que vem sendo noticiado por meio das redes sociais do prefeito Allyson Bezerra e da Prefeitura, não existe diálogo entre as partes, de forma que as reuniões já ocorridas não tinham nenhuma proposta por parte da gestão municipal. De nada adiantaram as seguidas reuniões com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum). O prefeito tem se prendido naquilo que não passa de sua obrigação, como progressões e salários em dia.

Nesta quarta-feira, 13, durante sessão realizada na Câmara Municipal de Mossoró (CMM), a vereadora Larissa Rosado (União Brasil) apoiou os servidores municipais que estão em greve e acampados em frente à prefeitura de Mossoró. “Quero deixar eu apoio aos servidores concursados que dedicaram suas vidas ao povo mossoroense e estão em greve, acampados em frente à prefeitura. O servidor público merece respeito, merece ser ouvido e merece que a sua pauta seja atendida”, informou a vereadora.

Larissa também fez um apelo à gestão municipal para que se reúna com os servidores e apresente propostas concretas para as melhorias salariais. “Fazemos um apelo à Prefeitura, que se reúna com o sindicato, que escute o sindicato e o servidor público municipal. Fazemos apelo pelo respeito, dizendo não ao assédio, por qualidade e condições dignas de trabalho. Reforço que sempre estarei, como sempre estive, ao lado do servidor público de Mossoró e do estado do Rio Grande do Norte”, afirmou em seu discurso.