Servidores do Estado receberão 13º salário em duas etapas, finalizando em janeiro, confirma secretário de Fazenda

O secretário de Fazenda do Rio Grande do Norte, Cadu Xavier, confirmou nesta segunda-feira 10 que o Governo do Estado vai pagar o 13º salário de 2025 em duas etapas. De acordo com ele, uma parte do valor será depositada para os servidores em dezembro e o restante ficará para os primeiros dias de janeiro de 2026 – como tem ocorrido desde o início da gestão da governadora Fátima Bezerra (PT).

Por lei, o 13º salário precisa ser pago na íntegra até o dia 20 de dezembro (com uma antecipação de 50% no fim de novembro). No entanto, nos últimos anos, devido a dificuldades financeiras, o governo estadual tem pagado integralmente em dezembro apenas para servidores que ganham os salários mais baixos (normalmente, na faixa de R$ 4 mil). Para aqueles que recebem acima desse valor, normalmente o governo deposita uma parte do valor em dezembro e deixa o restante para janeiro.“Desde que a governadora assumiu, não houve mais atraso de salário. A gente paga o salário dentro do mês e, no final do ano, a gente sempre paga o 13º para os servidores. O que eu posso garantir para você, servidor, servidora, aposentado, pensionista, é que você vai receber o seu 13º salário. Como a gente vem pagando? A gente vem pagando uma parte em dezembro e finalizando no início de janeiro. Isso vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Todos os anos a gente pagou assim. A gente vai pagar assim também em 2025”, afirmou Cadu, em entrevista à Rádio Cidade.

O secretário, porém, disse que não há datas definidas para o pagamento. “Como vai ser, a data precisa, quando vai receber, a gente ainda não tem as datas. Estamos trabalhando para anunciar o mais breve possível”, declarou Cadu.

Cadu Xavier rebateu as críticas sobre o não pagamento do 13º salário dentro do prazo estipulado por lei. “Vai ter 13º salário. A gente vê na mídia por aí fazerem alarde… A gente vem pagando sempre assim, e sempre tem sido grandes finais de ano. E 2025 vai ser mais um grande final de ano aqui no Rio Grande do Norte”, falou.

O titular da Fazenda também destacou o impacto que o 13º salário dos servidores público tem na economia do Estado. “Além de ser uma notícia importantíssima para o servidor, a garantia do pagamento do 13º é muito importante também para a economia do Estado. A gente tem uma economia infelizmente muito dependente dos recursos da folha de pagamento do Estado. Então, a gente dar a segurança aos servidores é também a garantia de um final de ano com a economia pujante aqui no Estado”, declarou Cadu.