Servidores do Detran/RN paralisam atividades por concurso público

Os servidores do Detran/RN paralisam as atividades por tempo indeterminado à partir dessa quarta-feira, 01 de junho. A categoria cobra a realização de concurso público para reduzir o déficit de profissionais do órgão.

De acordo com o coordenador geral substituto do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do RN (SINAI-RN), Felipe Assunção, o movimento grevista tem como motivação o silêncio do Governo do Estado em relação ao concurso público reivindicado desde 2019, bem como a não negociação da pauta de 2022 entregue pelo Sindicato em março

O Sinai-RN, sindicato da categoria, diz que a realização do concurso foi acordada com o Governo do Estado ainda em 2019, durante movimento grevista da categoria na época.

Afirma ainda que, em 2021, esse acordo com o Executivo potiguar foi renovado e, segundo o cronograma apresentado pelo Estado na época, os novos servidores já seriam nomeados agora no final de junho de 2022. No entanto, até o momento, o processo ainda não foi nem iniciado.

O Sinai lembra que o último certame foi realizado em 2010 e ao longo desses 12 anos, a frota de veículos no RN mais do que dobrou. Enquanto isso, persiste um déficit no quadro de servidores do órgão, com a quantidade de servidores efetivos não atendendo a demanda atual; e destaca que o concurso significa melhoria das condições de trabalho e no atendimento ao público.