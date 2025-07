Servidores do Detran iniciam greve no Rio Grande do Norte e fazem manifestação em frente à sede do governo

Os servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran-RN) iniciaram uma greve nesta segunda-feira 28 e realizaram uma manifestação em frente à sede do governo do estado, em Natal. A paralisação foi aprovada em assembleia realizada em 22 de julho, organizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do RN (Sinai-RN).

De acordo com o sindicato, a greve foi deflagrada devido à demora do governo estadual em apresentar respostas à pauta de reivindicações da categoria. Entre os principais pontos estão a autonomia administrativa e financeira da autarquia, o fim das terceirizações, a implantação de um Programa de Incentivo à Qualificação (PIQ), definição de pisos salariais profissionais e atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), com reenquadramento e reconhecimento de atribuições.

A direção do Detran informou que estava levantando os serviços afetados pela paralisação.

Segundo o Sinai-RN, a folha de pagamento do Detran representa 18% da receita do órgão, o que equivale a 0,41% da folha estadual. A entidade afirma que, apesar disso, as reivindicações não têm avançado.

A categoria também reivindica aumento no valor do auxílio-alimentação. Conforme o sindicato, o governo firmou em 2024 um acordo para discutir a majoração do benefício a partir de janeiro de 2025, mas “houve protelação nas negociações”.

Os servidores apontam que a arrecadação do Detran tem registrado crescimento e consideram que “as reivindicações podem ser atendidas”.

Nos dias 8 e 15 de julho, foram realizadas paralisações parciais como forma de alerta.

Durante a assembleia do dia 22, representantes do governo informaram ao Sinai-RN que a governadora solicitou uma reunião interna do comitê para o dia 30 de julho. O resultado da reunião será apresentado ao sindicato no encontro agendado para 31 de julho.