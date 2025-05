Servidores da UFRN e Ufersa aprovam paralisação a partir de segunda-feira 5

Servidores técnico-administrativos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) aprovaram uma paralisação e a instalação do estado de greve a partir da próxima segunda-feira 5.

A decisão foi tomada para pressionar o governo federal a cumprir integralmente o acordo de greve firmado com a categoria. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Ensino Superior do Rio Grande do Norte (Sintest RN), ainda restam pontos importantes do acordo a serem implementados.

As reivindicações incluem a adoção da jornada de trabalho de 30 horas semanais sem redução de salário — atualmente fixada em 40 horas —, a implantação do Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), o reposicionamento de servidores aposentados e a racionalização dos cargos suspensos, vagos e a vagar.

Até o momento, duas medidas foram efetivadas: o reajuste salarial de 9%, que deveria ter sido pago em janeiro, mas só foi incluído nos contracheques em abril; e o reposicionamento dos servidores técnico-administrativos na nova tabela do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE).

No mesmo dia da paralisação, está agendada uma reunião entre a Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores das Universidades Públicas Brasileiras (Fasubra) e o Ministério da Educação (MEC). A federação estabeleceu o dia 31 de maio como prazo final para que o Executivo viabilize os mecanismos necessários ao cumprimento das cláusulas pendentes do acordo.

“A greve é o único meio de conquistas. Os 9% de reajuste foram obtidos com muita luta, por isso precisamos de um sindicato fortalecido. Filie-se! Convide seus colegas a se filiarem e a conhecerem o nosso sindicato”, afirmou Kaliane Morais, coordenadora do Sintest RN.