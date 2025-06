Servidores da saúde suspendem greve em Natal

Os servidores da saúde de Natal decidiram nesta sexta-feira (20) suspender a greve, que teve início na terça-feira (17) na capital potiguar. A decisão aconteceu em assembleia após a Justiça determinar, na quinta (19), o fim do movimento.

A decisão da Justiça impunha uma multa diária de R$ 10 mil para cada sindicato envolvido na paralisação até o limite de R$ 200 mil em caso de descumprimento da decisão. Além disso, determinou “continuidade integral da força de trabalho”

Os servidores cobravam um reajuste salarial de 24% dos salários (veja detalhes mais abaixo).

Apesar do fim da greve, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Rio Grande do Norte (SindSaúde) publicou nas redes sociais que aprovou na assembleia desta sexta um cronograma de atividades “que visam denunciar as péssimas condições de trabalho vivenciadas nas unidades de saúde da capital potiguar”.

Greve começou na terça-feira

Os servidores da saúde de Natal entraram na terça-feira em greve. A categoria fez uma caminhada e realizou uma manifestação em frente ao Palácio Felipe Camarão, na sede da prefeitura, na Cidade Alta.