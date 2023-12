Servidores da saúde e segurança do RN fazem manifestação em conjunto nesta terça, 5

Após o governo do RN divulgar o calendário de pagamento do 13º salário dos servidores estaduais, diversas categorias profissionais, incluindo os setores de saúde, segurança e administração direta, têm programado um protesto em frente à Vice-Governadoria.

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Rio Grande do Norte (Sindsaúde) destaca que a mobilização se deve ao que consideram uma falta de diálogo por parte do governo de Fátima Bezerra (PT), que, diante de uma crise financeira, anunciou que não atenderá às reivindicações dos servidores.

A concentração do protesto está marcada para as 9h e contará com a participação de servidores da saúde estadual, Detran, polícia civil e administração direta, entre outros.

Além disso, está agendado um ato em frente ao hospital Deoclécio Marques para o dia 6 de dezembro. No dia seguinte, a categoria utilizará o dia de paralisação para acompanhar a assembleia financeira do Sindsaúde/RN, às 9h, no auditório do Sinpol.