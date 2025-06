Servidores da saúde confirmam greve em Natal a partir desta terça-feira 17

Servidores da saúde de Natal confirmaram que vão entrar em greve por tempo indeterminado a partir desta terça-feira 17. A decisão foi comunicada pelo Sindsaúde – o sindicato da categoria – em nota à imprensa nesta segunda-feira 16. Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disse que não irá se manifestar.

O primeiro dia de greve será marcado com uma assembleia geral da categoria às 9h, no auditório do Sindicato dos Bancários, em Petrópolis. Depois disso, os servidores grevistas devem sair em caminhada até a Prefeitura do Natal, na Cidade Alta, para comunicar publicamente aos gestores e população o início da paralisação.

Entre outros pontos, a categoria reivindica um reajuste salarial de 24%, a recomposição das gratificações previstas na Lei Complementar 120 e o fim dos cortes dessas gratificações nos períodos de licença dos servidores, além do pagamento de adicional de insalubridade para toda a categoria da saúde e inclusão dos auxiliares de farmácia no plano de carreira dos servidores.

O sindicato cobra, também, o pagamento de auxílio-transporte e auxílio-alimentação para dentistas, enfermeiros e farmacêuticos da rede municipal. E, ainda, o fim das práticas de “assédio moral” nas unidades de saúde.

“Entra prefeito e sai prefeito, e a situação da saúde de Natal continua a mesma: unidades sucateadas, UPAs superlotadas, falta de insumos e medicamentos básicos, salários defasados, sobrecarga de trabalho e inúmeros problemas. Por isso, os servidores e servidoras da saúde decidiram pela greve a partir desta terça-feira, por tempo indeterminado”, diz o sindicato da saúde, em nota.