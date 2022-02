Servidores da educação afirmam que lutarão pelos direitos da categoria

Na tarde de terça-feira, 1, os servidores públicos da educação de Mossoró se reuniram em assembleia para discutir sobre o cumprimento dos direitos da categoria. Mais de 300 professores e professoras participaram da assembleia virtual, convocada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum).

O reajuste do Piso conforme determinado pelo MEC, o direito à férias conforme a lei nº 070, e com isto a correção do calendário escolar deste ano e a reforma da previdência municipal foram os pontos mais debatidos durante o encontro.

Uma das definições da assembleia é de que, a partir de hoje, professores e professoras do município ocuparão as redes sociais utilizando a hashtag #ReformaSemDiálogoNão e #PrefeitoOPisoÉLeiPagueQueEuJáSei.

O sindicato considera que a grande participação na assembleia representa uma demonstração de união e de que os professores e professoras estão prontos para defender pontos importantes de suas pautas apresentadas ao Executivo mossoroense.

“Foi uma grande demonstração de que estes profissionais estão atentos e não irão aceitar passivamente que a gestão retire seus direitos. Apesar de não ser possível fazer a assembleia de forma presencial, mas fomos surpreendidos com a quantidade significativa de professores e professoras presentes e também de suas participações no formato virtual”, comentou a presidente do sindicato, Eliete Vieira.