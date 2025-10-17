Servidores administrativos da saúde do RN anunciam greve por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira 20

Os servidores administrativos da saúde do Rio Grande do Norte decidiram iniciar uma greve por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira 20. A decisão foi aprovada por unanimidade durante Assembleia da categoria realizada no último dia 15 de outubro.

Entre as reivindicações, os profissionais pedem uma jornada justa de trabalho, pagamento das horas extras devidas, implementação de vale-alimentação e reajuste nos valores das gratificações que, segundo o sindicato, estão congeladas há mais de duas décadas.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do RN (Sindsaúde/RN), haverá diminuição do contingente de trabalhadores em todos os serviços de saúde do estado, conforme prevê a Lei 7.783/98.

“O movimento é um reflexo da base para com a morosidade do Governo Fátima Bezerra (PT) em negociar os pontos específicos desta categoria, que sofre com a negação de direitos básicos e baixos salários”, informou a entidade.

Os servidores reivindicam uma jornada de 108 horas para quem cumpre carga de 30 horas semanais e 144 horas para 40 horas, gratificação correspondente a 20% do vencimento básico, reajuste das gratificações de coordenadores e chefias, pagamento das horas extras previstas no Artigo 30 da Lei 694/2022 do PCCR e implementação do vale-alimentação.

Para marcar o início da greve, os trabalhadores irão se mobilizar nos locais de trabalho em todo o estado. O Sindsaúde/RN informou ainda que vai participar do Dia Estadual contra a Reforma Administrativa, com um ato e uma audiência pública na Assembleia Legislativa do RN, a partir das 14h de segunda-feira 20, com concentração na Praça 7 de Setembro, em frente à ALRN.