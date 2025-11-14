Serviços e turismo potiguares seguem em alta e superam média nacional, aponta IBGE

Fecomércio RN

O setor de Serviços do Rio Grande do Norte manteve o ritmo de crescimento em setembro e voltou a apresentar desempenho acima da média nacional, segundo os dados mais recentes da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada na quarta-feira (12), pelo IBGE.

Na comparação com setembro de 2024, o volume de serviços no estado cresceu 6,3%, enquanto o Brasil registrou avanço de 4,1%. Foi o segundo mês consecutivo de alta nessa base de comparação. Em relação a agosto, o setor potiguar também apresentou crescimento de 3,6%. No acumulado de 2025, a expansão do RN chega a 4,3%, acima da média nacional (2,8%).

Os principais impulsionadores da atividade no estado foram os serviços ligados às áreas de saúde, educação, arquitetura, engenharia e turismo.

O bom desempenho também se reflete nos dados do Índice de Atividades Turísticas (IATUR) do IBGE. O RN cresceu 5,3% em setembro frente ao mesmo mês do ano anterior, superando novamente o resultado nacional (+4,6%). Foi o 16º mês consecutivo de alta na comparação anual.

Na variação mensal, o índice apresentou leve recuo de 0,1%, mas mantém saldo positivo no acumulado de 2025, com alta de 5,5%, resultado próximo ao da média nacional (5,7%).

Entre as atividades que mais contribuíram para o crescimento do turismo potiguar estão os serviços de alojamento e alimentação, transporte aéreo e locação de veículos.