Serviço Social do Walfredo Gurgel procura familiares de paciente sem identificação

O Serviço Social do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel procura por familiares de um paciente sem identificação, conduzido à unidade nesta terça-feira (19), pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), após ser socorrido em via pública, no bairro de Felipe Camarão, em Natal.

O paciente apresentou convulsões e queda da própria altura. Possui, aproximadamente, 55kg, 1,55m de altura, cor da pele parda, cabelos castanhos com corte rebaixado e cavanhaque castanho escuro. Não apresenta tatuagens e é conhecido como Côco.

Qualquer informação que ajude a encontrar os familiares do paciente pode ser repassada pelo telefone (84) 3232-7505, (84) 3232.7533 ou pelo whatsapp (84) 8132-6541. O serviço social do Walfredo Gurgel funciona 24 horas, de domingo a domingo.