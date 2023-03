Serviço no poço 27, em Mossoró, será concluído na quinta (23)

ACS – Caern

O poço 27, que atende o Alto da Pelonha, Costa e Silva (região por trás da UERN) e conjunto Vingt Rosado, em Mossoró, tem nova previsão de conclusão. O acesso ao poço, que fica em estrada de areia e foi afetada pelas chuvas dos últimos dias, teve que ser refeito, para permitir a passagem de veículos pesados.

Por esse motivo, a previsão é religar o poço no final da tarde de quinta-feira (23). Após religar são necessárias 48 horas para normalizar o abastecimento para as áreas afetadas. A Caern recomenda uso racional da água durante o período de suspensão e normalização, além do cuidado com o armazenamento seguro.