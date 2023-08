Serviço Geológico do Brasil avalia potencial de fosfato na Bacia potiguar

O Serviço Geológico do Brasil (SGB) realizou o projeto Avaliação do Potencial de Fosfato no Brasil: Investigação na Formação Jandaíra, Bacia Potiguar, Municípios de Areia Branca de Guamaré, no Rio Grande do Norte. Os resultados foram divulgados no Informe de Recursos Minerais, da série Insumos Minerais para a Agricultura.

Estão disponíveis informações que definem ambientes favoráveis à mineralização de fosfato na região. Os dados foram obtidos a partir de três linhas de trabalho – prospectiva, sondagem e analítica. O projeto do SGB impulsiona novos investimentos na pesquisa de fosfato, um mineral crítico e estratégico para o setor agrícola e de suma importância para a economia brasileira, pois é matéria-prima para a produção de fertilizantes. Atualmente, o Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes que utiliza.

Com pesquisas para identificar o potencial para fosfato em território nacional, o SGB espera contribuir para a redução dependência internacional do Brasil, além de fomentar a competitividade dos produtores rurais brasileiros, que estão entre os principais beneficiados pelo projeto. A iniciativa estimula também o desenvolvimento socioeconômico da região, com a atração de investimentos, geração de novos empregos e renda para a população. As informações geram ainda subsídios para políticas públicas, que beneficiam diretamente os habitantes dos municípios contemplados pelos estudos.

A comunidade técnico-científica também é beneficiada com a ampliação do conhecimento geológico sobre o território nacional. Desse modo, pesquisadores têm insumos para a realização e aprofundamento de estudos. O projeto Avaliação do Potencial de Fosfato no Brasil é um produto realizado a partir do Programa Geologia, Mineração e Transformação Mineral e da Ação Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil. A atuação do SGB está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente aos ODS 7, 8, 9 e 12.