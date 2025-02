Serviço de ortopedia do Governo do RN ultrapassa 200 atendimentos e inicia cirurgias

O novo serviço de ortopedia do Governo do Rio Grande do Norte, inaugurado no dia 7 passado, ultrapassou a marca de 210 atendimentos realizados em menos de 20 dias de funcionamento e, nesta terça-feira (25), começou a fazer cirurgias.

Instalado no Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho com o objetivo de atender casos de baixa e média complexidade de seis municípios da Região Metropolitana (Macaíba, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Extremoz, São José de Mipibu e Ceará-Mirim), o serviço vem ajudando a desafogar o quantitativo de atendimentos no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, que nesta terça-feira já registrava corredor vazio.