Serviço de Inspeção Municipal realiza ações de educação sanitária

Nesta semana, o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), órgão ligado à Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), realizou duas ações de educação sanitária que fazem parte da rotina de fiscalização municipal do SIM.

A primeira foi a barreira sanitária. A fiscalização volante teve como objetivo identificar produtos de origem animal e vegetal sem registro em trânsito para o município de Mossoró. A ação contou com parceria da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guarda Civil Municipal (GCM), através do Instituto de Inspeção Ambiental, e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

“Tivemos abordagens em alguns veículos que transportavam alimento de origem animal. Todos estavam em condição de serem comercializados. Tivemos a vistoria de veículos que transportavam produtos lácteos, outros que transportavam pescados, entre outros. Constatamos que tudo estava dentro da normalidade”, explicou Allany Medeiros, médica veterinária e integrante do Serviço de Inspeção Municipal.

Ainda neste início de novembro o órgão participou de uma ação conjunta com a Vigilância Sanitária. A fiscalização também está nas ações de rotina do Serviço e foi realizada em supermercados e mercadinhos no município com relação à venda de produtos de origem animal sem o registro na inspeção.

“O Serviço de Inspeção Municipal vai junto apoiar e orientar esses comerciantes para não comercializarem, não comprarem, não adquirirem produtos de origem animal e vegetal sem registro na inspeção. Nós identificamos vários alimentos sem registro, ou seja, são produtos que não passaram pela fiscalização e não poderiam ser comercializados por risco de contaminação que trazem ao consumidor”, contou Allany Medeiros.

A médica veterinária salienta que essas ações realizadas nesta semana surtem efeito positivo no controle dos alimentos comercializados em Mossoró. A medida garante à população consumir alimentos seguros.

COMO ATUA

O Serviço de Inspeção Municipal (SIM) é responsável pela inspeção e fiscalização da produção industrial e sanitária dos produtos de origem animal e vegetal minimamente processados. O órgão tem por finalidade promover a segurança alimentar, por meio de ações de saúde pública e combate à clandestinidade.

As empresas com registro junto ao Serviço de Inspeção Municipal têm vantagens em relação à concorrência com a produção legalizada de seus produtos no mercado consumidor. Além da garantia de qualidade, segurança alimentar e participação em programas governamentais oficiais de compra direta.

Todo produto de origem animal ou vegetal, minimamente processado, para ser comercializado precisa estar carimbado ou rotulado, constando dados sobre o fabricante e o produto, além do órgão fiscalizador. Produto não identificado é um produto de origem desconhecida, clandestino.