Servente de pedreiro pernambucano é morto a tiros em Mossoró

Um servente de pedreiro de 22 anos de idade foi morto a tiros no início da tarde desta quinta-feira (29) na cidade de Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte. A vítima foi identificada como Guilherme Evandro da Silva, natural de Jaboatão dos Guararapes (PE).

O crime aconteceu na Rua das Tulipas, no bairro Dom Jaime Câmara, pouco depois das 12h. De acordo com a Polícia Civil, o crime tem relação com o consumo e o tráfico de drogas.

“Mais um homem que estava numa situação de uso de drogas. As própias pessoas informaram que estava com outros indivíduos. Na investigação é que nós iremos tentar entender a dinâmica do crime e saber qual foi”, explicou a delegada Cristiane Magalhães, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A delegada explicou que o servente de pedreiro havia se mudado recentemente para Mossoró, onde morava com a mulher e uma bebê de menos de um ano de idade.

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 12h com a informação de que havia um carro com duas pessoas e uma moto circulando pelo bairro. Rondas foram feitas na região, mas ninguém foi encontrado.

Quando os policiais chegaram ao local, após ouvirem os disparos, Guilherme Evandro já estava morto.

A delegada Cristiane Magalhães descartou que o crime tenha qualquer relação com a fuga dos presos da Penitenciária Federal de Mossoró, ocorrida em 14 de fevereiro. “A gente tem que entender que isso é a violência urbana que ocorre em Mossoró pela situação de um grande número de jovens que estão mergulhados nas drogas”, disse.