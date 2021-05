Série de documentários “Mestres do Apodi” estreia nesta segunda-feira (17)

Estreia nesta estreia segunda-feira (17) e prossegue até o dia 23, sempre às 20h, no canal do YouTube Bater Sete Freguesias (ver link abaixo) a série de documentários “Mestres do Apodi”, uma idealização dos artistas Renata Soraya e Dionízio do Apodi, que através de recursos da Lei Aldir Blanc da Fundação José Augusto irão registrar e contar a história de mestres e mestras daquela região do Oeste do Estado. importantes para a cultura potiguar, e que precisam ser conhecidos pelo povo do Rio Grande do Norte, por sua riqueza riqueza cultural de valor incalculável.

Sete mestres do município de Apodi serão retratados:

Augusto do Córrego: mestre das brincadeiras de Papangus desde a década de setenta;

Dona Celi da Lagoa Rasa: contadora e cantadora de dramas;

Raposo dos Pastéis: mestre-guardião das brincadeiras de congos, presentes em Apodi desde os anos trinta;

Zé da Rabeca, do Assentamento Frei Damião;

Golinha do Sítio do Góis: colecionador de sementes vindas de três gerações;

Chico Augusto: o inventor apodiense e guardião da Barragem de Santa Cruz;

Dodora: responsável pela preservação do segundo maior sítio arqueológico do Brasil, o Lajedo de Soledade.

“Comum a esses mestres e a essas mestras está a preocupação com a herança cultural que cada um vai deixar. O fato dessas riquezas serem passadas de pai para filho torna a preocupação ainda mais pertinente”. Comenta Dionízio, um dos idealizadores do projeto.

Do espaço de tempo em que a série começou a ser pensada até o momento em que o projeto passou na Lei Aldir Blanc, dois mestres que estariam nestas gravações faleceram, sem contar outros tantos que não se tem noção da riqueza cultural que foi embora e que não ficou nenhum registro.

Renata Soraya, também comentou a importância do trabalho: “A série quer chamar atenção do povo potiguar para a valorização destes mestres que vivem em Apodi, mas que se encontram também em dezenas de municípios, sem saber que são mestres, mas exercendo esse papel em suas comunidades”.

A série será exibida com tradução em Libras. Uma das mestras da série (Dona Celi da Lagoa Rasa) é mãe de três filhos surdos, e diante da sua dificuldade acerca da exclusão da comunidade surda em Apodi e região, a produção da série decidiu fazer os sete episódios com mais este dispositivo de acessibilidade, para que todos possam ter acesso ao conteúdo do projeto.

Ficha técnica:

Mestres do Apodi

Ideia original, roteiro e direção: Renata Soraya e Dionízio do Apodi

Trilha Sonora: Menezes de Melo e Nilsinho Souza

Identidade visual e abertura: Jeddi Torres

Imagens: Renata Soraya e Lu Nascimento

Imagens aéreas: Lu Nascimento e UERN TV

Registro fotográfico das gravações: Ari Oliveira

Edição e Finalização: Renata Soraya e Dionízio do Apodi

Intérprete de Libras: Geonara Tenório

