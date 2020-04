Sérgio Moro divulgará provas documentais contra Bolsonaro no Whatsapp

O ex-ministro da justiça , Sérgio Moro, poderá publicar provas documentais, no Whatsapp, das acusações que dirigiu ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro, em seu pronunciamento em que anunciou seu pedido de demissão do Ministério da Justiça.

Amigos do ex-ministro Moro admitem que ele possui gravações de mensagens e de conversas mantidas com o presidente Jair Bolsonaro, pessoais e profissionais, que provam as acusações feitas na entrevista a orgõas de imprensa.