Serasa diz que 855 mil potiguares têm dívidas e não sabem; saiba como consultar

Mais de 855 mil potiguares apresentavam dívidas até este mês de março e sequer sabiam disso. Foi o que apontou um levantamento divulgado na última segunda-feira (26) pelo Serasa. O número representa cerca de 24% da população de todo o Rio Grande do Norte, que é de 3,4 milhões de pessoas.

Desse total de envidividados, segundo o Serasa, 331.407 deles já haviam sido negativados – quando o credor solicitar a inclusão do nome e do CPF nos birôs de crédito, como o Serasa. Saiba mais abaixo como descobrir se há dívidas no seu nome.

“Essas pessoas não têm o costume de monitorar o seu CPF, o seu CNPJ, podem estar até com o seu cadastro destatualizado, ou até, de uma maneira bem ampla, não tem um conhecimento financeiro”, explicou a especialista do Serasa, Monica Seabra.

“O controle da situação do nome acaba ficando em segundo plano, levando a descobertas tardias, quando a dívida já foi negativada”, alerta Aline Maciel, especialista da Serasa.

Para livrar negociar as dívidas, o Serasa tem promovido até o fim deste mês de março o Feirão Limpa Nome em todo o país, com a possibilidade de pagamento via Pix e baixa imediata da negativação.

Desde o início do Feirão Limpa Nome, em 24 de fevereiro, os Correios informaram que registraram mais de 2,5 mil atendimentos nas unidades do Rio Grande do Norte e cerca de 100 mil em todo o país.

A iniciativa oferece descontos de até 99%, parcelamento flexíveis de até 72x e ainda a possibilidade de limpar o nome e elevar a pontuação de crédito (Serasa Score) na hora.

‘Comprar e pagar à vista’

O comerciante Ronaldo Medeiros, que trabalha no bairro Alecrim, um dos maiores centros comerciais de Natal há 40 anos, contou que prefere pagar tudo na hora que compra e que sequer usa cartão de crédito.

“Cartão de crédito, se você parcelar, aí é que fica pior ainda. Você tem que comprar pra pagar logo à vista”, disse.

De acordo com dados da Serasa, empresa de análises e informações para decisões de crédito, sete em cada dez brasileiros já se endividaram. Em todo o Brasil, assim como no Rio Grande do Norte, as despesas com cartão de crédito aparecem como as maiores causadoras de dívidas.

A autônoma Vanessa Silvino e o motorista por aplicativo Ayrton Rafael esperam a chegada da filha Lorena, prevista para nascer em dois meses. Em meio às compras para o enxoval da bebê, o casal diz que tem pago as dívidas anteriores para poder assim assumir novas compras.

“Todo mês pagando e comprando novamente”, disse Ayrton. “Falta pouca coisa”, completou Vanessa.

Há dívidas no seu nome? Saiba como descobrir

Você pode verificar se possui dívidas nos seguintes canais:

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App: Serasa no Google Play e App Store

WhatsApp: (11) 99575-2096

10 mil agências dos Correios de todo o Brasil: há isenção de taxas para negociação de dívidas até o dia 31/03.

Como negociar dívidas no Feirão?

Veja o passo a passo:

Baixe o app da Serasa

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, como a existência de possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score.

Escolha a oferta

Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas”.

Revise e finalize o acordo

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Concluir acordo”.

Faça o pagamento do acordo

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.