Será transmitido ao vivo o julgamento que decide sobre federalização do caso Marielle Franco

A partir das 14h desta quarta-feira (27), dez magistrados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) irão decidir se a investigação sobre a execução da vereadora Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes, sai das mãos da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro e segue para a Polícia Federal e Ministério Público Federal. O Brasil de Fato irá retransmitir em suas redes sociais o julgamento. Você também poderá assistir nesta notícia.

A federalização do caso se tornou pauta após um pedido da ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que solicitou à corte um Incidente de Deslocamento de Competência (IDC), que determina que a apuração dos fatos seja levada para Brasília.

A família de Marielle, o Psol e o movimento negro acreditam que a investigação pode sofrer influência do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), caso a Polícia Federal tome a dianteira na apuração dos suspeitos e das motivações que culminaram na execução de Marielle Franco e Anderson Gomes, em março de 2018. Por conta disso, lançaram uma campanha,pedindo a rejeição do IDC.

Brasil de Fato