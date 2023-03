SENAI-RN lança 280 vagas para cursos técnicos gratuitos em Natal e Mossoró

Comunicação SENAI-RN

O SENAI-RN anunciou nesta quarta-feira (29) a abertura de 280 vagas para cursos técnicos gratuitos, em Natal e Mossoró.

As inscrições para o processo seletivo estão disponíveis no site https://shre.ink/cursotecnicogratuidade e seguem até 09 de abril, ou até o alcance do número limite de 300 inscrições por turma.

Serão oferecidos, nos dois municípios, cursos técnicos em Administração e Eletrotécnica. Em Natal, há vagas também para curso técnico em Informática para Internet, e, em Mossoró, para curso técnico em Petróleo e Gás.

Os cursos serão presenciais e gratuitos, mantidos e ministrados pelo SENAI-RN.

Como participar

Entre os pré-requisitos para concorrer a uma vaga, estão idade mínima de 16 anos; ter concluído o Ensino Médio (ou equivalente) ou estar cursando o 2° ano do Ensino Médio.

De acordo com o edital disponível no site (Clique aqui para acessar), para se candidatar, também é preciso ter condição de baixa renda autodeclarada durante a inscrição; não estar cursando nem ter matrícula ativa em qualquer outro programa de Nível Técnico nas escolas do SENAI-RN, e não ter registro de cancelamento de matrícula na instituição no período de inscrição estabelecido no edital.

O processo seletivo é de caráter eliminatório e classificatório, com etapas de inscrição online, análise documental e provas presenciais de português e matemática.

Cursos

Os cursos terão duração de aproximadamente 1 ano e meio, com início previsto em 9 de maio deste ano e término em 30 de abril de 2025. São 40 vagas por turma.

“A formação técnica é concluída em um período de tempo mais curto, o que permite que os concluintes entrem no mercado de trabalho mais rapidamente”, diz Rúbia Lahm Santos, coordenadora de educação do Hub de Inovação e Tecnologia (HIT) do SENAI-RN, complexo que engloba, em Natal, o Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis (CTGAS-ER) e os Centros do SENAI voltados à moda, alimentos (SENAI/Clóvis Motta) e à construção civil (SENAI/Flávio Azevedo).

“Além disso, o SENAI tem a característica do aluno aprender fazendo, essa natureza prática da formação técnica permite que aprendam habilidades práticas aplicáveis imediatamente”, acrescenta.

O edital com todas as informações da seleção traz também a grade curricular detalhada – ou seja, o conjunto de disciplinas que candidatos/as aprovados/as irão estudar em cada área.

Segundo a coordenadora de educação do HIT SENAI, em um cenário em que “as empresas estão cada vez mais dependentes de tecnologia e inovação para manterem-se competitivas no mercado, há uma grande demanda por profissionais técnicos qualificados que possam lidar com sistemas, equipamentos e tecnologias”.

“Nesse contexto, percebemos que o mercado de trabalho está cada vez mais exigente por mão de obra qualificada, muitas vagas existem e não são preenchidas por não haver profissionais qualificados. Por isso, selecionamos alguns cursos técnicos que possibilitam uma formação completa para atuação em diversas áreas”, observa.