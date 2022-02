SENADOR STVENSON COBRA APLICAÇÃO DE VERBA PARA O HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO MAIA

Em suas redes sociais, o senador Valentim Stevenson voltou a cobrar a aplicação de verba no valor de R$ 16,5 milhões destinada por ele ao Hospital Regional Tarcísio Maia, no final de 2019 e que, até o momento, não foi utilizada. Questionou também a recuperação de escola na Zona Oeste de Natal, com recursos que aprovou no Orçamento da União.

Valentim lembra que, nesse ano, utilizou as redes sociais para ouvir a população sobre o destino que deveria dar às suas dotações, como parlamentar, no Orçamento Geral da União. Segundo afirma, mais de 70% dos seus seguidores opinaram pela saúde, que sempre necessita de mais recursos para melhor o atendimento à população. Nessa época, esteve em Mossoró, proferindo palestra na UFERSA e aproveitou para visitar o Hospital Regional Tarcísio Maia. Constatando as grandes dificuldades enfrentadas pela entidade médico-hospitalar e não teve mais dúvida sobre a sua opção na definição das emendas de bancada. Uma delas iria para o Hospital. Era o final do ano de 2019, quando se definia o OGU para 2020 e, então, destinou o valor de R$ 16,5 milhões para o HRTM.

Por ser uma soma muito elevada, o senador convidou algumas entidades para a fiscalização dos R$ 16,5 milhões, desde a sua liberação até a aplicação final. E a comissão foi constituída pelos Conselhos Regionais de Medicina, de Farmácia, de Contabilidade, de Enfermagem e da OAB. Mesmo assim, com a dotação orçamentária aprovada e liberada, até hoje, nada foi aplicado no HRTM, que continua cobrando pela aquisição de material, medicamentos e ampliação de suas instalações.

O Governo do Estado respondeu ao senador Stevenson por meio de nota, justificando a demora na utilização dos recursos por estar aguardando relatório da Vigilância Sanitária, que depois será encaminhado à Caixa Econômica Federal e, somente após esses trâmites, haverá a publicação do edital e contratação dos serviços.