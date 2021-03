Senador Major Olimpio tem morte cerebral após luta contra Covid-19

O senador Major Olimpio (PSL-SP) teve morte cerebral confirmada nesta quinta-feira (18), após pouco mais de duas semanas lutando contra a Covid-19. Em 2 de março, ele havia informado a contaminação por meio das redes sociais, detalhando apenas sintomas leves, mas o quadro piorou no dia seguinte, quando Olimpio foi internado. O óbito foi confirmado pela família na última tarde.

“Com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo, senador Major Olimpio. Por lei a família terá que aguardar 12 horas para confirmação do óbito e está verificando quais órgãos serão doados. Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil”, divulgaram os familiares por meio do Twitter.

Eleito o senador mais votado em São Paulo em 2018, o Major da reserva da Polícia Militar tinha 58 anos e também já havia sido deputado federal e estadual.

Esse é o terceiro óbito de senadores em decorrência do novo coronavírus. Arolde de Oliveira (PSD-RJ), 83 anos, e José Maranhão (MDB-PB), 87, também foram vítimas da doença no Senado Federal.

Fonte: Brasil 61