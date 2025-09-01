Sempre cansado e estressado? Descubra como a alimentação pode estar sabotando sua energia

O cansaço constante e o estresse se tornaram comuns na vida das pessoas nos dias atuais. Seja pela sobrecarga do trabalho, estudos, dias corridos e a vida cada vez passando mais rápido, muitas pessoas esquecem de associar o bem-estar e o modo que se sentem com a alimentação, que exerce uma grande influência, mesmo que muitos não percebam.

A má alimentação é uma vilã silenciosa. Muitas vezes não é somente a rotina corrida que impede que a pessoa viva melhor ou com mais disposição para aproveitar outros momentos, mas o que ela ingere e os nutrientes que são consumidos.

Calorias vazias: energia que não sustenta

Um problema que surge quando se fala de má energia proveniente de uma alimentação ruim são as calorias vazias. De acordo com estudos da área de nutrição, calorias vazias não dizem respeito a alimentos com baixo teor calórico, mas sim a alimentos que não têm valor nutritivo.

Isto é, ricos em açúcar, ultraprocessados ou ricos em gorduras saturadas. São alimentos que dão um pico de energia rápido, mas um pico que não dura. São pobres em vitaminas e minerais essenciais. E essa pobreza faz com que o corpo precise trabalhar o dobro para gerar energia e se manter, o que causa essa sensação ainda maior de cansaço.

O eixo cérebro-intestino: a dieta que fala com a mente

Existe uma conexão entre o cérebro e o que o intestino absorve. Isso mostra e exemplifica exatamente o impacto que uma alimentação ruim causa.

A saúde do intestino está diretamente ligada com a produção de neurotransmissores e, mais uma vez, com influência direta do que a pessoa come ou deixa de comer. Isso é comprovado pela medicina. Entre alguns destes neurotransmissores, está a serotonina, conhecida como hormônio da felicidade e alegria.

Dietas que são pobres em nutrientes, vitaminas ou fibras costumam afetar o equilíbrio da flora intestinal e a comunicação entre o cérebro e o intestino.

Ou seja, quando alimentos não tão bons são ingeridos, uma sensação de ansiedade, estresse e irritabilidade surge.

A falta de nutrientes-chave

A falta do que são chamados nutrientes-chaves, isto é, essenciais, afeta e muito o corpo e a saúde também. Entre um dos principais exemplos surge o magnésio, que é conhecido por muitos como “nutriente do relaxamento”. Desta forma, fica subentendido que a ausência de magnésio no sangue e no corpo prejudica o relaxamento e a sensação de tranquilidade, afetando também o sono e trazendo ainda mais este cansaço.

Fórmulas como o magnésio plus facilitam e ajudam ainda mais a produção de um nutriente tão essencial para combater esse problema relacionado à alimentação e ao cansaço.

Pequenas trocas na alimentação já fazem a diferença, sem demandar muito esforço. Entre essas trocas, substituir a farinha branca pela integral, reduzir o consumo de ultraprocessados ou aumentar a ingestão de frutas e nutrientes bons.

Em um mundo cada vez mais corrido e consumido pela rotina, começar a prestar atenção no que é colocado no prato já traz uma diferença boa e considerável.