Seminário discute igualdade de gênero na política

Agência Câmara de Notícias

A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados promove um seminário nesta terça-feira (14) sobre igualdade de gênero na política. O evento é organizado em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil e faz parte das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher (8 de março).

A proposta é discutir a importância da participação e da representatividade feminina na política, com ênfase em temas que dizem respeito à igualdade de gênero e ao sistema eleitoral.

O número de deputadas federais eleitas, passou de 77 nas eleições de 2018 para 91 deputadas no pleito de 2022. Apesar do aumento, ainda falta muito para se alcançar a paridade de gênero, já que as mulheres representam 51% da população brasileira.