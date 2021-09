Seminário celebra centenário de nascimento do educador Paulo Freire

Dando continuidade às comemorações em torno do aniversário do Patrono da Educação Brasileira, a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (Seec), dá início nesta quinta-feira (16) ao Seminário Centenário Paulo Freire. Em formato virtual, o evento transcorrerá até sábado (18) com lives temáticas, às 15h, que serão transmitidas no canal da Seec no Youtube.

A governadora Fátima Bezerra participa da mesa de abertura do seminário para falar sobre a temática “Contribuições de Paulo Freire: Ferramentas de Transformação Social e Literária”, que também contará com as explanações do ex-ministro da Educação, professor Fernando Haddad, e da deputada federal Luiza Erundina (SP). O colóquio faz parte do conjunto de ações realizadas dentro do Ano Paulo Freire na Educação do Rio Grande do Norte, instituído pela Lei Nº 10.952, de 13 de julho de 2021.

O titular da Seec, professor Getúlio Marques, será o mediador da mesa: “Paulo Freire segue essencial para termos uma educação emancipadora. Seus ensinamentos são uma obra de amor a aprendizagem aos caminhos que cada um de nós trilhamos. Mesmo sendo patrono da educação, ele sofre ataques daqueles que deveriam reverenciá-lo. Mas, no Rio Grande do Norte, suas ideias continuam ecoando firmes em nossas ações”, frisa o secretário Getúlio Marques.

“Paulo Freire: andarilhagens e contribuições além-mar” é o tema do segundo dia do seminário que contará com a presença de educadores dos Estados Unidos, Colômbia, Moçambique, Portugal e México. No último dia da programação, no sábado (18), professores das cinco regiões do país falarão das contribuições freireanas durante a mesa “Tempos de Vivência em cada canto do Brasil”. Os convidados de cada mesa foram anunciados nas redes sociais da Seec.

A 8ª Diretoria Regional de Educação e Cultura (Direc), sediada em Angicos, realiza a coordenação da atividade, junto à Seec, contando com o apoio da Fundação José Augusto (FJA). Desde junho, a secretaria vem realizando, com setores da pasta e todas as diretorias regionais, atividades de discussão sobre as contribuições do homenageado na educação.

“Desde a nossa jornada pedagógica, realizada no começo do ano, elegemos Paulo Freire como tema central das discussões. O Freire-Ano da Educação Potiguar vem sendo celebrado com debates que enriquecem as práticas pedagógicas, unindo todas as regiões do RN em torno do legado do nosso educador maior”, explica a professora Márcia Gurgel, secretária adjunta de Educação do RN.

Homenagem a Paulo Freire

O Governo do RN prepara uma homenagem ao educador pernambucano Paulo Freire, que será concretizada exatamente no dia do centenário do seu nascimento, 19 de setembro de 2021, quando será inaugurada a escultura “Quarenta horas de Angicos”, do artista visual Guaraci Gabriel. A obra monumental, que mede 12 metros de altura e 7 metros de largura, será instalada no terreno da Fazenda Serra Talhada de propriedade do empresário Daniel Pereira, localizada no Km 180, da BR 304, em Angicos.

Coordenada pela Fundação José Augusto, a programação de inauguração da escultura começa às 17h e terá a exibição de vídeos com depoimentos sobre a obra de Paulo Freire e participação de artistas e músicos potiguares.