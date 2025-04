Semana Santa: Prefeitura de Martins leva pela primeira vez, peixe e pão para famílias da zona rural 

Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Martins, sob a liderança do prefeito Cesar Móveis, realizou uma ação inédita no município: pela primeira vez, o tradicional projeto “Peixe na Mesa” contemplou também a zona rural, com a entrega de peixe e pão às famílias, antecipando a Sexta-feira Santa e garantindo comida na mesa dos martinenses.

Criado com o objetivo de atender, prioritariamente, às pessoas que mais precisam, o projeto “Peixe na Mesa” reforça o compromisso da gestão com a dignidade e o bem-estar da população, ampliando o alcance das ações sociais e chegando a todas as regiões do município.

A iniciativa se soma a uma série de outras medidas que vêm sendo implementadas em diversos setores da administração municipal, reafirmando o cuidado com as pessoas como uma das marcas da atual gestão.

“A entrega do peixe e do pão representa mais do que um ato simbólico: é um gesto de solidariedade e respeito à fé, à tradição e às necessidades básicas da população. Em tempos desafiadores, garantir alimento é garantir dignidade”, diz César.

Para as famílias da zona rural que nunca haviam recebido o benefício, a ação foi recebida com gratidão e entusiasmo, que demonstraram durante a entrega dos peixes e pão, a alegria do olhar especial da gestão com o sertão.

A gestão segue avançando, com trabalho sério e compromisso real com o povo de Martins.