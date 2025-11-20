Sem receber telefonema de Lula, Alcolumbre manifesta contrariedade com indicação de Messias para o STF

Presidente do Senado trabalhava ativamente para que seu aliado, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), fosse o indicado ao STF.

Por Gerson Camarotti

20/11/2025 15h51 Atualizado há 20 minutos

O anúncio feito pelo presidente Lula do nome de Jorge Messias para a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal causou forte contrariedade no presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Segundo aliados, Alcolumbre esperava ser informado previamente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já que caberá ao Senado sabatinar e votar a indicação.

“Não recebi nenhum telefonema do presidente Lula, nem mesmo do líder do governo, Jaques Wagner, sobre a indicação de Messias”, disse Alcolumbre ao blog, durante viagem ao Amapá.

Alcolumbre trabalhava ativamente para que seu aliado, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), fosse o indicado ao STF.

Ao blog, o senador Jaques Wagner (PT- BA) demonstrou estar confiante na aprovação de Messias, e disse que espera contar inclusive com votos da oposição. Ele lembro que, nas escolhas do ex-presidente Jair Bolsonaro para o STF, votou favorável aos nomes indicados pelo governo anterior.

“Nunca trabalhei contra o André Mendonça nem contra o Nunes Marques. A bancada do PT a favor dos indicados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Espero reciprocidade e que não trabalhem contra Messias, porque a indicação é uma prerrogativa do presidente da República”, disse ao blog o líder do governo no Senado.