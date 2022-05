Sem proteção dos órgãos ambientais, indígenas da aldeia Catu pedem apoio para comprar drone e monitorar áreas invadidas por madeireiros no RN

Por Rafael Duarte

O aumento da retirada ilegal de madeira das terras indígenas localizadas na aldeia Catu tem levado pânico aos representantes dos povos originários da região, que compreende os municípios de Canguaretama e Goianinha.

Sem proteção dos órgãos ambientais nem diálogo com o Ministério Público, as lideranças do povo Potiguara Katu decidiram agir por conta própria e contam com o apoio da sociedade. Naquela região está localizada a Área de Proteção Ambiental Piquiri-Una, onde há presença de Mata Atlântica, Caatinga e conta com importantes rios que compõem as sub-bacias dos rios Curimataú, Catú e Jacú.

Numa espécie de pedido de socorro, os indígenas iniciaram uma campanha de financiamento para comprar um drone e, assim, fiscalizar as invasões de madeiros e fazendeiros na região. Os parentes decidiram treinar um indígena da própria aldeia para pilotar o equipamento que captará imagens aéreas que vão monitorar a área. Segundo o cacique Luiz Katu, o drone vai ajudar, inclusive, na prevenção de queimadas, outro problema grave no território. O pix para doação de qualquer valor é [email protected]: