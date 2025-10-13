Sem Israel nem Hamas, líderes mundiais assinam acordo de cessar-fogo em Gaza; ‘Conseguimos fazer o impossível’, diz Trump

Sem Israel nem Hamas, líderes mundiais assinam acordo de cessar-fogo em Gaza; ‘Conseguimos fazer o impossível’, diz Trump

Assinatura na presença de autoridades de diversos países nesta segunda (13) ocorre horas após grupo terrorista Hamas libertar 20 reféns israelenses vivos em Gaza e Trump ter dito que ‘era de terror no Oriente Médio acabou’.

Por Redação g1 — São Paulo

13/10/2025 13h28 Atualizado há 47 minutos

Acordo de cessar-fogo em Gaza é assinado

Líderes de diversos países do mundo assinaram nesta segunda-feira (13) no Egito um acordo para oficializar o cessar-fogo na guerra na Faixa de Gaza. Os dois lados do conflito, Israel e o grupo terrorista Hamas, no entanto, não estiveram presentes.

A assinatura ocorreu em uma cúpula de paz em Gaza na cidade egípcia de Sharm El-Sheik. O documento foi assinado por Trump e os líderes do Egito, o presidente Abdul al-Sisi, da Turquia, o presidente Recep Erdogan, e do Catar, o emir Tamim bin Hamad Al Thani —essas nações atuaram como mediadoras das tratativas de paz entre Israel e Hamas.

No encontro no Egito, os líderes discutirão os próximos passos do acordo de paz em Gaza, cuja primeira fase já havia sido assinado por negociadores israelenses e do Hamas na semana passada.

A cúpula selou o acordo do cessar-fogo sugerido por Donald Trump e acordado entre negociadores de Israel e Hamas, e ocorre horas após o grupo terrorista ter libertado os 20 últimos reféns israelenses que ainda estavam sob seu poder em Gaza. O encontro tem como objetivo também negociar uma segunda etapa de implementação do plano de Trump. (Leia mais abaixo)

“Juntos, conseguimos fazer o que todos disseram que era impossível. As pessoas não acreditariam que conseguiríamos a paz no Oriente Médio (…) Agora, a reconstrução [de Gaza] começa”, afirmou Trump.

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assina junto com outros líderes mundiais acordo de cessar-fogo em Gaza durante cúpula no Egito em 13 de outubro de 2025. — Foto: REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool

Mais de 20 líderes mundiais se reunirão nessa cúpula de paz no Egito. Entre eles, estão:

o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump;

o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani;

o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan;

o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas;

o presidente do Egito, Abdul Fatah Al Sisi;

a premiê da Itália, Giorgia Meloni;

o premiê do Reino Unido, Keir Starmer;

o presidente da França, Emmanuel Macron.