Sem diálogo, prefeito de Mossoró aciona justiça contra servidores

Sem diálogo com as diversas categorias de servidores públicos municipais, o prefeito Allyson Bezerra (União Brasil) tem recorrido à Justiça para impedir a mobilização dos trabalhadores. Nesta semana, o prefeito conseguiu no Tribunal de Justiça do Estado (TJRN) suspender a paralisação da Guarda Municipal, com um mandado de segurança deferido pelo desembargador Amaury Moura Sobrinho.

Antes, usando o mesmo expediente, Allyson Bezerra conseguiu suspender a greve dos professores e professoras da rede municipal de ensino, sem sequer negociar o pagamento do novo piso salarial do Magistério. No Palácio da Resistência, sede da Prefeitura, a informação é que qualquer categoria do serviço público que suspender as atividades na luta por direitos será combatida com ações na Justiça.

A falta de diálogo levou os servidores da Guarda Municipal a iniciarem uma série de protestos contra a gestão de Allyson Bezerra. Nesta terça-feira, 10, os guardas ocuparam as ruas do centro comercial de Mossoró e, em seguida, concentraram-se no pátio da sede da Prefeitura, onde realizaram assembleia convocada pelo Sindguardas.

Em razão da decisão do desembargador Amaury Moura, a categoria decidiu não suspender as atividades, mas garantiu que a luta continuará. Os guardas municipais, que não têm reajuste salarial há sete anos, reivindicam a recomposição e um plano de reestruturação profissional. Esses dois pontos foram prometidos por Allyson durante a campanha eleitoral em 2020, mas não cumpridos até agora.

Judallyson

A primeira grande mobilização dos guardas ocorreu durante o Cortejo da Liberdade, no dia 30 de setembro, com protesto no Corredor Cultural de Mossoró. Ao chegar para o evento que celebrou os 140 anos de Abolição da Escravatura na cidade, Allyson foi “saudado” pelos manifestantes com gritos de “mentiroso” e “prefeito blogueirinho”, uma alusão a atividades de Allyson nas redes sociais.

Na mobilização desta terça-feira, “Judallyson” voltou às ruas de Mossoró. Trata-se do boneco criado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SINDISERPUM) que, segundo a entidade, representa o que o prefeito é. “O nariz de Pinóquio é devido às mentiras ditas pelo prefeito e a roupa de Judas representa a traição do prefeito aos servidores públicos”, justifica.

Além dos professores e dos guardas municipais, os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias também estão se mobilizando em defesa de direitos represados. A categoria cobra o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), melhores condições de trabalho e respeito aos direitos garantidos por lei.

Há pouco mais de uma semana, o prefeito Allyson Bezerra enviou à Câmara Municipal um projeto que cria novo PCCR dos servidores gerais. A proposta foi criticada pelos servidores porque não foi discutida com os sindicatos que representam as categorias.

A diretoria do Sindiserpum considerou um “novo golpe” contra os servidores e faz pressão para que a Câmara não aprove o projeto da forma como foi enviado pelo chefe do Executivo, afirmando que traz “enormes prejuízos” aos servidores municipais.

Fonte: Jornal De Fato