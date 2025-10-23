Sem citar diretamente a Venezuela, Trump diz que fará ação terrestre contra cartéis em breve

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (23) que deve realizar ações militares em terra contra cartéis. Ele não citou diretamente a Venezuela. Segundo o presidente, o assunto deve ser discutido com o Congresso.

O anúncio foi feito um dia após o bombardeio de uma embarcação no Oceano Pacífico, o nono ataque do tipo ocorrido na América do Sul. Segundo o Departamento de Guerra, o barco transportava drogas. Três pessoas morreram.

Em conversa com jornalistas, Trump afirmou que não precisará pedir ao Congresso uma declaração de guerra aos cartéis e reiterou que as operações irão continuar.

“Bem, não acho que vamos necessariamente pedir uma declaração de guerra. Acho que vamos apenas matar as pessoas que estão trazendo drogas para o nosso país. Certo? Vamos matá-las.”

A ofensiva de Trump contra o tráfico de drogas na região tem se intensificado nos últimos dias. Até então, os bombardeios haviam sido feitos apenas na região do Caribe, perto da costa venezuelana.

Os EUA dizem que a ofensiva mira o tráfico internacional de drogas, mas também acusam Nicolás Maduro de liderar um cartel classificado como organização narcoterrorista. O venezuelano nega.

O presidente norte-americano afirmou ter autorizado operações secretas da Agência Central de Inteligência (CIA) em território venezuelano.

Trump também acusa o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, de ser um traficante que falha no combate aos narcóticos em seu país. O colombiano negou as acusações.

Essa não foi a primeira vez que Trump falou sobre possíveis ataques terrestres contra cartéis. Na semana passada, o presidente disse que estava estudando essa possibilidade.

Enquanto isso, segundo a imprensa americana, autoridades da Casa Branca afirmam que o governo está montando uma ação que teria como objetivo final derrubar o governo Maduro, na Venezuela.

Ao lado de Trump, o secretário de Guerra, Pete Hegseth, afirmou que os militares americanos irão caçar e matar todos os “terroristas” que traficam drogas para os Estados Unidos.

“Estas são organizações terroristas estrangeiras designadas. São o Estado Islâmico e a Al-Qaeda do Hemisfério Ocidental. Nossa mensagem para essas organizações terroristas estrangeiras é: trataremos vocês como tratamos a Al-Qaeda.”

Ainda na coletiva de imprensa, Trump negou que os Estados Unidos tenham enviados bombardeiros para a costa da Venezuela. Mais cedo, o jornal “The Wall Street Journal” reportou que aeronaves supersônicas realizarem uma “demonstração de ataque” perto da costa sul-americana.